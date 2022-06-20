"Международный" масштаб поражает

И вот эту фразу о том, что все проблемы в мировой экономике были задолго до, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, он повторял три раза. И складывается у меня впечатление, что дед оправдывается. И самое главное – дед начал вибрировать.

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Так вот, что интересно: форум как международный, но приехал туда исключительно президент Казахстана Токаев. Причем приехал и прямо фактически заявил: "Эй, вы, оккупанты прокляты!" Потому что никто не намерен признавать оккупированный Донбасс. И это было сказано Касымом-Жомартом Токаевым вслух прямо на сцене.

Да, по скайпу свергли свои обращения глава КНР и Египта, но здесь у части международного форума возникает момент – там же было еще два "независимых государства", луганда и домбабве. Вот вопрос: если форум международный, то почему рядом со дедом войны, повелителем бункера не было гауляйтеров из Донецка и Луганска? И самое главное – куда девались талибы, лучшие друзья?

Западу приготовиться

В общем, Путин выступал, рассказывал о том, что во всем виновата НАТО, США, Европа. И знаете, такой нюанс: когда он начинает беспокоиться о гражданах других государств, этим гражданам, а в этом случае речь идет о Европейском Союзе, нужно срочно увеличивать оборонные бюджеты. И этот процесс происходит, потому что Европа и НАТО полностью перевооружаются. Это очень, вероятно, важно.

Так вот, дед оправдывался и плел ну такую чушь, которую не плел даже Песков. Да, Путин еще не умер, но он вообще имел в виду российскую экономику. Говорил несколько раз, что экономический блицкриг против России, санкционный и так далее потерпел поражение. И вообще Россия – это страна-бунтарша. То есть они убивают украинцев исключительно из-за того, что бунтуют против однополярного мира.

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Вместо блицкрига получили п**ды

Только когда Путин постоянно повторяет слово блицкриг, все же понимают, что это падло вместе со своими "чудо-витязями" облажалось в Украине. Они хотели, что там, через два – три дня захватить нашу прекрасную страну, а получили п**ды и получат еще. Не просто так приезжал к нам Борис Джонсон.

Как я вам говорил, у нас для защиты нашей страны будет все: и деньги, и оружие. Так вот, совпали у нас интересы Украины и Запада. Почему? Потому что Украина – это Запад.

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