"Міжнародний" масштаб вражає

І ось цю фразу про те, що всі проблеми у світовій економіці були задовго до, як вони кажуть, "спеціальної військової операції" в Україні, він повторював три рази. І складається в мене враження, що дід виправдується. І найголовніше – дід почав вібрувати.

Не пропустіть Ляпас "збирачу" земель: Токаєв передбачив кроки Путіна й зіграв на випередження

Так ось, що цікаво: форум наче міжнародний, але приїхав туди винятково президент Казахстану Токаєв. Причому приїхав і прямо фактично заявив: "Гей, ви, окупанти прокляті!" Тому що ніхто не має наміру визнавати окупований Донбас. І це було сказано Касимом-Жомартом Токаєвим вголос просто на сцені.

Так, по скайпу скинули свої звернення глава КНР та Єгипту, але тут у частині міжнародного форуму виникає момент – там же було ще дві "незалежні держави", луганда і домбабве. Ось питання: якщо форум міжнародний, то чому поряд із дідом війни, повелителем бункера не було гауляйтерів із Донецька та Луганська? І найголовніше – куди поділися таліби, найкращі друзі?

Заходу приготуватися

Загалом Путін виступав, розповідав про те, що у всьому винне НАТО, США, Європа. І знаєте, такий нюанс: коли він починає турбуватися про громадян інших держав, цим громадянам, а в цьому випадку йдеться про Європейський Союз, потрібно терміново збільшувати оборонні бюджети. І цей процес відбувається, тому що Європа та НАТО повністю переозброюються. Це дуже, мабуть, важливо.

Так ось, дід виправдовувався і плів ну таку нісенітницю, яку не плів навіть Пєсков. Так, Путін ще не помер, але він взагалі мав на увазі російську економіку. Говорив кілька разів, що економічний бліцкриг проти Росії, санкційний і так далі зазнав поразки. І взагалі Росія – це країна-бунтарка. Тобто, вони вбивають українців винятково через те, що бунтують проти однополярного світу.

Радимо Гра престолів по-кремлівськи, або які 4 клани боротимуться за "трон" Путіна

Замість бліцкригу отримали п**ди

Тільки коли Путін постійно повторює слово бліцкриг, всі ж розуміють, що це падло разом зі своїми "диво-витязями" облажалися в Україні. Вони хотіли, що там, за два – три дні захопити нашу прекрасну країну, а отримали п**ди і отримають ще. Не просто так приїжджав до нас Борис Джонсон.

Як я вам і казав, у нас для захисту нашої країни буде все: і гроші, і зброя. Отак ось збіглися в нас інтереси України та Заходу. Чому? Тому що Україна – це Захід.

До теми – Путін вирішив, що є величним історичним діячем: дивіться відео