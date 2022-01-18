M.Student Champ от "Метинвеста":образовательная программа для лучших студентов вузов и колледжей
Источник:M.Student Champ
Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний Метинвест открыла шестой сезон образовательной программы для лучших студентов вузов и колледжей. Им представится шанс побороться за возможность получить работу на предприятиях группы.
M.Student Champ – это образовательный проект для студентов, не моложе третьего курса и выпускников университетов, а также четвертых курсов техникумов и колледжей.
Реализация кейс-чемпионатов в новом сезоне состоится на ключевых предприятиях Группы "Метинвест". Среди них такие города:
- Мариуполь;
- Запорожье;
- Авдеевка;
- Кривой Рог;
- Днепр;
- Киев;
- Покровск;
- Каменское.
Задачей для участников будет решение реальных производственных задач, а также создание новых идей и предложений для совершенствования технологических процессов.
Возможности, открывающиеся перед студентами, которые примут участие в таком чемпионате:
- получить практические навыки по своей будущей профессии;
- посетить предприятия в своем регионе;
- познакомиться и поработать со специалистами-практиками.
В компании "Метинвест" отметили, что самым большим преимуществом чемпионата станет получение приглашения на практику, дуальное обучение или работу для лучших студентов.Приятный бонус – финалисты проекта получат денежные призы. Общий призовой фонд чемпионата M. Student Champ в текущем году составит более 100 тысяч гривен.
Открытие кейс-чемпионата состоится 15 февраля, поэтому к этой дате желающие участвовать должны заполнить анкеты и выбрать кейс.