M.Student Champ от "Метинвеста":образовательная программа для лучших студентов вузов и колледжей

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний Метинвест открыла шестой сезон образовательной программы для лучших студентов вузов и колледжей. Им представится шанс побороться за возможность получить работу на предприятиях группы.

M.Student Champ – это образовательный проект для студентов, не моложе третьего курса и выпускников университетов, а также четвертых курсов техникумов и колледжей.

Реализация кейс-чемпионатов в новом сезоне состоится на ключевых предприятиях Группы "Метинвест". Среди них такие города:

Мариуполь;

Запорожье;

Авдеевка;

Кривой Рог;

Днепр;

Киев;

Покровск;

Каменское.

Задачей для участников будет решение реальных производственных задач, а также создание новых идей и предложений для совершенствования технологических процессов.

Возможности, открывающиеся перед студентами, которые примут участие в таком чемпионате:

получить практические навыки по своей будущей профессии;

посетить предприятия в своем регионе;

познакомиться и поработать со специалистами-практиками.

В компании "Метинвест" отметили, что самым большим преимуществом чемпионата станет получение приглашения на практику, дуальное обучение или работу для лучших студентов.

Приятный бонус – финалисты проекта получат денежные призы. Общий призовой фонд чемпионата M. Student Champ в текущем году составит

Открытие кейс-чемпионата состоится 15 февраля, поэтому к этой дате желающие участвовать должны заполнить анкеты и выбрать кейс.