Муфтий передал российским пленным подарки

Украинский журналист Владимир Золкин опубликовал видео беседы пленных россиян, исповедующих ислам, с муфтием Крыма Айдером Рустемовым.

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Муфтий Крыма спросил российских пленных, какова была их мотивация воевать против Украины. На это один из пленных сказал, что "была дезинформация", и только в Украине он начал это понимать.

За завтраком пленные из россии признались, что до войны никогда раньше не бывали в Украине. Муфтий отметил, что за несколько дней до российского вторжения предупреждал мусульман, что в россии проходят не военные учения, а подготовка к войне.

Айдер Рустемов спросил пленных, действительно ли они думают, что участвовать в войне с Украиной – это джихад. На это россияне сказали "нет" и признались, что "далеки от религии".

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Муфтий рассказал пленным, что на территории Украины, включая Крым, проживает около 2 миллионов мусульман. По его словам, почти в каждом украинском городе есть мечети.

Во время встречи глава Духовного управления мусульман Крыма передал российским пленным подарки. Также муфтий помолился вместе с россиянами.

После встречи с пленными Айдер Рустемов заявил, что у него смешанные чувства. Он отнес российских пленных к "этническим мусульманам", которые "далеки от своей религии".

В то же время от одного из пленных, как сказал муфтий, он почувствовал искренность. Относительно других двоих, он сказал, что они жертвы пропаганды, которых россия бросает в Украину.

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