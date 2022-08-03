Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, россия – это не только москва и санкт-петербург. Есть местности гораздо хуже, где люди буквально не знают, что такое элементарные блага цивилизации.

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Они могут захотеть здесь остаться

По мнению Жданова, российские пленные точно сравнивают уровень жизни в россии и Украине. И, вероятно, после завершения войны они будут просить о предоставлении убежища в Украине.

россия настолько "великая страна", что в некоторых населенных пунктах там не то, что газа нет, но и электричество редко работает. Некоторые живут в деревянных домах и о туалете дома не всегда слышали.

Вы посмотрите на дома для персонала, которые оккупанты построили в Мариуполе. Это – модульные здания, которые вообще конструктивно не предусматривают туалет, – отметил Жданов.

Он отмечает, что россия всячески пытается отбить желание у собственных военных сдаваться в плен. Для этого же они бросают видео с пытками украинского пленника. Так они пытаются запугать своих солдат, чтобы те не думали сдаваться в плен, а украинцев – подтолкнуть на месть.

Жданов о ситуации на Юге Украины и российских пленных: смотрите видео

Напомним, в ООН начали расследование по убийству украинских военнопленных в Еленовке. Там попытаются установить все детали убийства украинских военных.

Ранее эксперты из международного разведывательного сообщества InformNapalm заявили, что, скорее всего, россияне использовали термобарическое оружие, чтобы убить украинских военных.