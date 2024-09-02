РосСМИ пишут со ссылкой на данные Следственного комитета страны-агрессора, что ранее Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения минобороны и отвечал за обеспечение умундирования солдат, в частности для войны против Украины.

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По версии следствия, Муминджанов получил взятку в размере 20 миллионов рублей "за содействие в подписании контрактов на поставку обмундирования на сумму 1,5 миллиарда рублей с коммерческими фирмами".

Поэтому, теперь российскому генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас Муминджанову 60 лет. Поэтому, не исключено, что срок получится "пожизненным".

Что известно о Муминджанове

Звание генерал-майора тот получил в 2015 году. Был заместителем начальника Штаба материально-технического обеспечения вооруженных сил России, а впоследствии возглавил департамент ресурсного обеспечения Минобороны.

В 2023 году, уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, Муминджанов занимал должность заместителя командующего Центрального военного округа.

Интересно, что Муминджанов уже шестой генерал из команды экс-министра обороны Сергея Шойгу, которого задержали за взяточничество.