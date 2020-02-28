Мунтяна отстранили от должности председателя Черновицкого областного совета

Ивана Мунтяна по апелляционной жалобе Высшего антикоррупционного суда со второй попытки отстранили от должности председателя Черновицкого облсовета. Чиновника подозревают в вымогательстве взятки 400 тысяч долларов.

Чуть больше двух недель назад, 13 февраля, Высший антикоррупционный суд оставил Ивана Мунтяна на занимаемой должности. Однако сегодня Апелляционная палата удовлетворила жалобу прокурора САП и таки отстранила подозреваемого во взяточничестве Мунтяна. Срок отстранения суд определил в рамках досудебного расследования, а именно до 4 апреля 2020 года.

О деле Мунтяна: Председателя Черновицкого облсовета отпустили под залог 10 миллионов гривен

Главное о деле Мунтяна

В начале февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Мунтяну о подозрении. По данным следствия, он в июле 2019 года вымогал у одного из предпринимателей Черновцов предоставить ему 400 тысяч долларов.

В обмен он пообещал посодействовать в передаче в аренду санатория "Брусника". Следствие задокументировало, что на протяжении августа-октября 2019 года председатель Черновицкого облсовета получил часть суммы – 180 тысяч долларов. По данным НАБУ, предприниматель передавал эту сумму как лично, так и через своего помощника.

НАБУ опубликовало часть телефонных разговоров Мунтяна по делу – смотрите видео

13 февраля ему избрали меру пресечения 10 миллионов гривен залога (прокуроры просили 15 миллионов) и ношение электронного браслета. Через пять дней Мунтян внес всю сумму залога и продолжал занимать кресло председателя Черновицкого облсовета.

Сам Иван Мунтян настаивает, что взятку не брал, а подозрение называет абсурдом. При этом видеозаписи НАБУ он не комментирует.

Кто такой Иван Мунтян?

Мунтян является депутатом Черновицкого областного совета в течение пяти созывов. Он член партии "Батькивщина" с 2005 года, сразу после Оранжевой революции, когда Тимошенко стала премьер-министром.

С июля 2011 года Мунтян – председатель Черновицкой организации ВО "Батькивщина". На парламентских выборах 2014 года был № 31 в списке Тимошенко. При чем в списке он оказался выше, чем многие из соратников Тимошенко Михаил Ливинский, Андрей Сенченко или Андрей Павловский.



Список партии "Батькивщина" / скриншот с сайта ЦИК

Мунтян сопровождал Тимошенко в Америку во время ее участия в так называемом "молитвенном завтраке".

В конце 2019 года Иван Мунтян получил от Тимошенко награду за добросовестный труд и по случаю 20-летия партии "Батькивщина". При чем произошло это уже после того, как началось следствие по делу взяточничества.