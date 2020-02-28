18:56
28 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов
      Вєсті Кремля
      23:32, 27 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, 27 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Мунтяна отстранили от должности председателя Черновицкого областного совета

      - Читати новину українською

      Ивана Мунтяна по апелляционной жалобе Высшего антикоррупционного суда со второй попытки отстранили от должности председателя Черновицкого облсовета. Чиновника подозревают в вымогательстве взятки 400 тысяч долларов.

      Чуть больше двух недель назад, 13 февраля, Высший антикоррупционный суд оставил Ивана Мунтяна на занимаемой должности. Однако сегодня Апелляционная палата удовлетворила жалобу прокурора САП и таки отстранила подозреваемого во взяточничестве Мунтяна. Срок отстранения суд определил в рамках досудебного расследования, а именно до 4 апреля 2020 года.

      О деле Мунтяна: Председателя Черновицкого облсовета отпустили под залог 10 миллионов гривен

      Главное о деле Мунтяна

      В начале февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Мунтяну о подозрении. По данным следствия, он в июле 2019 года вымогал у одного из предпринимателей Черновцов предоставить ему 400 тысяч долларов.

      В обмен он пообещал посодействовать в передаче в аренду санатория "Брусника". Следствие задокументировало, что на протяжении августа-октября 2019 года председатель Черновицкого облсовета получил часть суммы – 180 тысяч долларов. По данным НАБУ, предприниматель передавал эту сумму как лично, так и через своего помощника.

      НАБУ опубликовало часть телефонных разговоров Мунтяна по делу – смотрите видео

      13 февраля ему избрали меру пресечения 10 миллионов гривен залога (прокуроры просили 15 миллионов) и ношение электронного браслета. Через пять дней Мунтян внес всю сумму залога и продолжал занимать кресло председателя Черновицкого облсовета.

      Сам Иван Мунтян настаивает, что взятку не брал, а подозрение называет абсурдом. При этом видеозаписи НАБУ он не комментирует.

      Кто такой Иван Мунтян?

      Мунтян является депутатом Черновицкого областного совета в течение пяти созывов. Он член партии "Батькивщина" с 2005 года, сразу после Оранжевой революции, когда Тимошенко стала премьер-министром.

      С июля 2011 года Мунтян – председатель Черновицкой организации ВО "Батькивщина". На парламентских выборах 2014 года был № 31 в списке Тимошенко. При чем в списке он оказался выше, чем многие из соратников Тимошенко Михаил Ливинский, Андрей Сенченко или Андрей Павловский.


      Список партии "Батькивщина" / скриншот с сайта ЦИК

      Мунтян сопровождал Тимошенко в Америку во время ее участия в так называемом "молитвенном завтраке".

      ДЕТАЛЬНІШЕ:
      Коррупция в "Батькивщине": что известно о скандальных записях с соратником Тимошенко

       

      В конце 2019 года Иван Мунтян получил от Тимошенко награду за добросовестный труд и по случаю 20-летия партии "Батькивщина". При чем произошло это уже после того, как началось следствие по делу взяточничества.

      Два российских фрегата с крылатыми ракетами пересекли Босфор и направляются в Сирию
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция НАБУ Новости Черновцов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:59 Дело Шеремета: опровергнет ли следствие несовпадение роста Антоненко и убийцы. Эксклюзив
      Катерина Петренко
      сегодня , 17:00 Полный нокаут России и безвозвратная победа Украины: что произошло два года назад в Стокгольме
      Уляна Супрун
      сегодня , 10:00 Дмитрий Феликсов, Concert.ua: о кризисах, победах и шоу MONATIK на Олимпийском
      Рузана Ємельянова
      сегодня , 11:07 Мифы об инвестициях на фондовом рынке
      28 февраля 2021 , 12:58 Чем удивили электрокамины на международной выставке KIFF 2020
      Соня Волошин
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук