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      Мунтяна відсторонили від посади голови Чернівецької обласної ради

      - Читать новость на русском
      Івана Мунтяна відсторонили від посади голови Чернівецької облради / molbuk.ua

      Івана Мунтяна за апеляційною скаргою Вищого антикорупційного суду відсторонили від посади голови Чернівецької облради. Посадовця підозрюють у вимаганні хабаря 400 тисяч доларів.

      Трохи більше двох тижнів тому, 13 лютого, Вищий антикорупційний суд залишив Івана Мунтяна на займаній посаді. Однак сьогодні Апеляційна палата задовольнила скаргу прокурора САП і таки відсторонила підозрюваного у хабарництві Мунтяна. Термін відсторонення суд визначив у межах досудового розслідування, а саме до 4 квітня 2020 року.

      Про справу Мунтяна: Голову Чернівецької облради відпустили під заставу 10 мільйонів гривень

      Головне про справу Мунтяна

      На початку лютого Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Мунтянові про підозру. За даними слідства, він у липні 2019 року вимагав в одного з підприємців Чернівців надати йому 400 тисяч доларів.

      В обмін він пообіцяв посприяти у передачі в оренду санаторію "Брусниця". Слідство задокументувало, що упродовж серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради отримав частину суми – 180 тисяч доларів. За даними НАБУ, підприємець передавав цю суму як особисто, так і через свого помічника.

      НАБУ опублікувало частину телефонних розмов Мунтяна щодо справи дивіться відео

      13 лютого йому обрали запобіжний захід 10 мільйонів гривень застави (прокурори просили 15 мільйонів) та носіння електронного браслета. Через п'ять днів Мунтян вніс усю суму застави та продовжував обіймати крісло голови Чернівецької облради.

      Сам Іван Мунтян наполягає, що хабар не брав, а підозру називає абсурдом. При цьому відеозаписи НАБУ він не коментує.

      Хто такий Іван Мунтян?

      Мунтян є депутатом Чернівецької обласної ради протягом п’яти скликань. Він член партії "Батьківщина" з 2005 року, одразу після Помаранчевої революції, коли Тимошенко стала прем’єр-міністром.

      З липня 2011 року Мунтян – голова Чернівецької організації ВО "Батьківщина". На парламентських виборах 2014 року був № 31 у списку Тимошенко. При чому в списку він виявився вище, ніж багато соратників Тимошенко, як Михайло Ливинський, Андрій Сенченко або Андрій Павловський


      Список партії "Батьківщина" / скріншот з сайту ЦВК

      Мунтян супроводжував Тимошенко до Америки під час її участі у так званому "молитовному сніданку".

      ДЕТАЛЬНІШЕ:
      Корупція в "Батьківщині": що відомо про скандальні записи із соратником Тимошенко

       

      Наприкінці 2019 року Іван Мунтян отримав від Тимошенко відзнаку за сумлінну працю і з нагоди 20-ліття партії "Батьківщина". При чому сталося це вже після того, як почалося слідство по справі хабарництва.

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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Корупція НАБУ Новини Чернівців
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