Об этом сообщили в издании NV. Новосозданный мурал расположен на стене дома по улице Введенской, 6.

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В Киеве появился мурал с изображением Буданова

Отмечается, что стенопись посвящена украинским военнослужащим. На ней изображен мужчина в черной форме, который стоит между ромашек и держит на руках кота, а рядом на цветах сидит птичка. Над всей композицией расправила крылья сова, которая напоминает эмблему ГУР МО.

Стенопись посвящена герою Украины, образу настоящего украинца, который идет и ничего не боится. И вокруг цветы, которые надорваны, но это все еще красивое поле. Не все они целы, но они есть и они вместе. Этот человек несет большую ответственность, это на самом деле трудно, особенно в такое время,

– сказали сестры Фельдман после завершения работы над муралом.

Несмотря на то, что авторы прямо не называют фамилию главного персонажа картины, очевидно, речь идет именно о Кирилле Буданове. На это, в частности, указывает погон генерал-лейтенанта, кот Гюнтер и канарейка, которая живет в приемной главы украинской разведки.

Сестры Фельдман известны в Украине и за ее пределами своими стрит-арт проектами, авангардным дизайном, скульптурными композициями и мультипликацией.

Ранее неподалеку, на улице Нижний Вал, появился еще один мурал, посвященный украинским разведчикам под названием Sapiens Dominabitur Astris - надпись с эмблемы украинской разведки. Его нарисовал известный украинский художник Владимир Манжос с псевдонимом WaOne Interesni Kazki.