Про це повідомили у виданні NV. Новостворений мурал розташований на стіні будинку по вулиці Введенській, 6.

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У Києві з’явився мурал із зображенням Буданова

Зазначається, що стінопис присвячений українським військовослужбовцям. На ньому зображений чоловік у чорному однострої, який стоїть поміж ромашок та тримає на руках кота, а поруч на квітах сидить пташка. Над усією композицією розправила крила сова, яка нагадує емблему ГУР МО.

Стінопис присвячений герою України, образу справжнього українця, який йде і нічого не боїться. І навколо квіти, які надірвані, але це все ще красиве поле. Не всі вони цілі, але вони є і вони разом. Ця людина несе велику відповідальність, це насправді важко, особливо у такий час,

– сказали сестри Фельдман після завершення роботи над муралом.

Попри те, що авторки прямо не називають прізвище головного персонажу картини, очевидно, йдеться саме про Кирила Буданова. На це, зокрема, вказує погон генерал-лейтенанта, кіт Гюнтер і канарка, яка мешкає в приймальні очільника української розвідки.

Сестри Фельдман відомі в Україні та за її межами своїми стріт-арт проєктами, авангардним дизайном, скульптурними композиціями та мультиплікацією.

Раніше неподалік, на вулиці Нижній Вал, з’явився ще один мурал, присвячений українським розвідникам під назвою Sapiens Dominabitur Astris — напис з емблеми української розвідки. Його намалював відомий український художник Володимир Манжос із псевдонімом WaOne Interesni Kazki.