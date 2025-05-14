Художник нарисовал солдата, а местным он показался похожим на украинского военного. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Мурал пришлось зарисовать

Власти города засыпали жалобами, после чего на мурале оперативно дорисовали российский флаг и букву Z. На этом критика от местных не прекратилась, а потому стену пришлось полностью закрасить.

По данным росСМИ, тендер на стенопись достался компании российского художника Щеклеина. Стоимость работ сократилась от запланированных 3,6 до 1,6 миллиона рублей.

Мурал в Дзержинском / Фото росСМИ

Россиянин уверяет, что изображение с военным было сгенерировано искусственным интеллектом.

Но раньше это фото использовали в украинской разведке. Его можно найти на странице "Секретный рекрутер", которая является одной из верифицированных ГУР.

Щеклеин оправдывается, что не знал, что "ВСУ используют это изображение в своей пропаганде". Еще и, как оказалось, россияне уже неоднократно пользовались им.

Собственно, указанное изображение военного является студийным и доступно на фотостоке Depositphotos.