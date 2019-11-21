Мурал рекордных размеров создали на Запорожье: впечатляющие фото

Под Запорожьем открыли рекордный мурал площадью до 900 квадратных метров, который претендует на звание крупнейшего в Украине. Изображения нарисовали на одном из складов каменного карьера.

Руководитель предприятия рассказал, что художественную идею они поддержали, ведь хотели украсить мрачный промышленный пейзаж и добавить позитива.

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Киевский художник Владимир Пастушак признался, что запорожский мурал давался ему очень нелегко. К его созданию также присоединились и работники предприятия.

"Самое сложное то, что поверхность округлая, и не всегда техника может подъехать к нужному месту очень быстро и легко. Приходится прибегать к различным экстремальным видам, то есть и отталкиваться от стенки, и палками поддерживаться, и ремнями безопасности пользоваться", – пояснил художник-муралист Владимир Пастушак.



Создатели муралов в Запорожье



Огромный мурал на Запорожье

Для того, чтобы создать мурал площадью 900 квадратных метров понадобилось 4 недели и 200 литров краски. Сейчас специалисты проводят контрольные замеры. И если площадь мурала окажется самой большой в Украине, его будут подавать на национальный рекорд.



На мурал потратили 200 литров краски



Мурал может стать рекордным в Украине