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      Мурал рекордных размеров создали на Запорожье: впечатляющие фото

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      Под Запорожьем открыли рекордный мурал площадью до 900 квадратных метров, который претендует на звание крупнейшего в Украине. Изображения нарисовали на одном из складов каменного карьера.

      Руководитель предприятия рассказал, что художественную идею они поддержали, ведь хотели украсить мрачный промышленный пейзаж и добавить позитива.

      Обратите внимание! Мурал с изображением известной актрисы создали в Одессе: впечатляющие фото​

      Киевский художник Владимир Пастушак признался, что запорожский мурал давался ему очень нелегко. К его созданию также присоединились и работники предприятия.

      "Самое сложное то, что поверхность округлая, и не всегда техника может подъехать к нужному месту очень быстро и легко. Приходится прибегать к различным экстремальным видам, то есть и отталкиваться от стенки, и палками поддерживаться, и ремнями безопасности пользоваться", – пояснил художник-муралист Владимир Пастушак.

      мурал
      Создатели муралов в Запорожье

      мурал
      Огромный мурал на Запорожье

      Для того, чтобы создать мурал площадью 900 квадратных метров понадобилось 4 недели и 200 литров краски. Сейчас специалисты проводят контрольные замеры. И если площадь мурала окажется самой большой в Украине, его будут подавать на национальный рекорд.

      мурал запоріжжя
      На мурал потратили 200 литров краски

      мурал
      Мурал может стать рекордным в Украине

      мурал україна запоріжжя
      Мурал площадью 900 квадратных метров

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Мурал Исскусство Новости культуры Новости Запорожья
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