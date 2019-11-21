Мурал рекордних розмірів створили на Запоріжжі: вражаючі фото

Під Запоріжжям відкрили рекордний мурал площею аж 900 квадратних метрів, який претендує на звання найбільшого в Україні. Зображення намалювали на одному зі складів кам'яного кар'єру.

Керівник підприємства розповів, що мистецьку ідею вони підтримали, адже хотіли прикрасити похмурий промисловий пейзаж та додати позитиву.

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Київський художник Володимир Пастушак зізнався, що запорізький мурал давався йому дуже нелегко. До його створення також долучились і працівники підприємства.

"Найскладніше те, що поверхня округла, і не завжди технікою буває під'їхати до потрібного місця дуже швидко і легко. Приходиться вдаватися до різних екстремальних видів, тобто – і відштовхуватися від стінки, палицями підтримуватися, і ременями безпеки користуватися", – пояснив художник-мураліст Володимир Пастушак.



Творці муралу у Запоріжжі



Величезний мурал на Запоріжжі

Для того, аби створити мурал площею 900 квадратних метрів знадобилось 4 тижні та 200 літрів фарби. Зараз фахівці проводять контрольні заміри. І якщо площа муралу виявиться найбільшою в Україні, його подаватимуть на національний рекорд.



На мурал витратили 200 літрів фарби



Мурал може стати рекордним в Україні