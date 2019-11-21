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      Мурал рекордних розмірів створили на Запоріжжі: вражаючі фото

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      Під Запоріжжям відкрили рекордний мурал площею аж 900 квадратних метрів, який претендує на звання найбільшого в Україні. Зображення намалювали на одному зі складів кам'яного кар'єру.

      Керівник підприємства розповів, що мистецьку ідею вони підтримали, адже хотіли прикрасити похмурий промисловий пейзаж та додати позитиву.

      Зверніть увагу! Мурал зі зображенням відомої актриси створили в Одесі: вражаючі фото

      Київський художник Володимир Пастушак зізнався, що запорізький мурал давався йому дуже нелегко. До його створення також долучились і працівники підприємства.

      "Найскладніше те, що поверхня округла, і не завжди технікою буває під'їхати до потрібного місця дуже швидко і легко. Приходиться вдаватися до різних екстремальних видів, тобто – і відштовхуватися від стінки, палицями підтримуватися, і ременями безпеки користуватися", – пояснив художник-мураліст Володимир Пастушак.

      мурал
      Творці муралу у Запоріжжі

      мурал
      Величезний мурал на Запоріжжі

      Для того, аби створити мурал площею 900 квадратних метрів знадобилось 4 тижні та 200 літрів фарби. Зараз фахівці проводять контрольні заміри. І якщо площа муралу виявиться найбільшою в Україні, його подаватимуть на національний рекорд.

      мурал запоріжжя
      На мурал витратили 200 літрів фарби

      мурал
      Мурал може стати рекордним в Україні

      мурал україна запоріжжя
      Мурал площею 900 квадратних метрів

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Мурал Новини Запоріжжя Новини культури Мистецтво
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