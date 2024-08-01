Об этом 24 Каналу рассказал публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, заметив, что с Путиным невозможно договориться в дипломатическом формате. Он понимает только силу. Когда на него нажать, тот сразу начинает "бояться и прятаться". Поэтому давление на Путина является чрезвычайно важным.

Смотрите также Мирный "план Джонсона – Трампа" и окончание войны: на каких условиях и что с ним не так

Украина становится все более важным государством

Как отметил Мурзагулов, подвиг украинского народа, который устоял против российской агрессии, позволил нашему государству самостоятельно модерировать историю вокруг себя.

Украинский народ продемонстрировал единство. Он показал на практике, что нет никакого раскола тут, как об этом рассказывал Путин. Все люди здесь – украинцы. Эту позицию жестко и последовательно транслирует украинское руководство. Также Украина организует давление на Путина,

– сказал Мурзагулов.

Тут нет классической дипломатии, где стороны собираются, чтобы обсудить проблемы и убедить друг друга. Все работает несколько по-другому.

Грубо говоря, Украина говорит США: "Давайте поставим Путину такой капкан и заставим его принять такие условия. Чтобы он послушался, давайте договариваться с Китаем, который гарантирует, что Путин это выполнит". Это такая сеть капканов для Путина. Его надо туда затолкать,

– считает Мурзагулов.

Ситуация у Путина уже достаточно сложная. В России начинает понемногу трещать экономика. А мир постепенно перекрывает танкерную торговлю нефтью, которую страна-агрессор наладила после полномасштабного вторжения. В конце концов Запад должен дожать Путина, чтобы он принял условия цивилизованного мира.