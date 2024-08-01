Про це 24 Каналу розповів публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що з Путіним неможливо домовитися у дипломатичному форматі. Він розуміє лише силу. Коли на нього натиснути, той одразу починає "боятися і ховатися". Тому тиск на Путіна є надзвичайно важливим.

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Україна стає все важливішою державою

Як наголосив Мурзагулов, подвиг українського народу, який встояв проти російської агресії, дозволив нашій державі самостійно модерувати історію навколо себе.

Український народ продемонстрував єдність. Він показав на практиці, що немає ніякого розколу тут, як про це розповідав Путін. Усі люди тут – українці. Цю позицію жорстко і послідовно транслює українське керівництво. Також Україна організовує тиск на Путіна,

– сказав Мурзагулов.

Тут немає класичної дипломатії, де сторони збираються, щоб обговорити проблеми та переконати один одного. Все працює дещо по-іншому.

Грубо кажучи, Україна говорить США: "Давайте поставимо Путіну такий капкан і змусимо його прийняти такі умови. Щоб він послухався, давайте домовлятися з Китаєм, який гарантує, що Путін це виконає". Це така мережа капканів для Путіна. Його треба туди заштовхати,

– вважає Мурзагулов.

Ситуація в Путіна вже досить складна. В Росії починає потроху тріщати економіка. А світ поступово перекриває танкерну торгівлю нафтою, яку країна-агресорка налагодила після повномасштабного вторгнення. Зрештою Захід має дотиснути Путіна, щоб він прийняв умови цивілізованого світу.