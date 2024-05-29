Об этом 24 Каналу рассказал публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов. Самое удивительное то, что гибель мужчин никак не повлияла на отношение к войне у их жен. Они продолжают выбирать позицию жертвы и делать вид, будто от них ничего не зависит.

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Большинство осталось вдовами

Одна из местных подтвердила, что большинство женщин остались вдовами. При этом некоторые из них убеждены, что мужчины должны идти воевать, если "родина" зовет.

Надо знать, как разобрать автомат и как собрать. Вот был Афган. Не наша земля, но там наши ребята были. Сколько всего произошло. А вот и к нам пришло все это,

– рассказывает россиянка.

Как заметил Мурзагулов, среди россиян в целом достаточно высокая инерционность. Они боятся говорить правду. Стадный инстинкт владеет ими.

К сожалению, россияне очень трусливы. Они не созрели как гражданское общество. Они не могут возразить начальству и иметь свою позицию по сложным вопросам. Они привыкли действовать так, как скажет начальник,

– заметил Мурзагулов.

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