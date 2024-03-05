Ордер на арест российских командующих ВВС и ЧФ России: появилась реакция ЕС и Костина

Международный уголовный суд выдал ордер на арест двух российских командующих. Сейчас в Евросоюзе и Офисе генпрокурора отреагировали на такое решение.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс и генеральный прокурор Украины Андрей Костин приветствуют решение МУС относительно ордеров на арест двух российских военных – командующего дальней авиации Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и командующего Черноморского флота Виктора Соколова. Об этом они сообщили по результатам заседания Совета ЕС по вопросам юстиции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Украина не должна ждать

Андрей Костин отметил, что работа прокуроров – это сбор доказательств и проведение расследований, а уже именно суд должен решать, когда подозреваемые окажутся за решеткой.

В настоящее время МУС выдал ордер на арест, поэтому эти люди будут иметь много трудностей даже в путешествиях, и это продлится годами,

– сказал Костин.

Он также добавил, что правосудие должно быть осуществлено вовремя и Украина не должна ждать пока преступников задержат.

По словам Костина, российские военные Кобылаш и Соколов подозреваются в совершении массовых ракетных атак на объекты критической инфраструктуры действительно после которых миллионы украинцев оказались в непригодных для жизни условиях.

Очень важно сейчас показать не только этим людям и не только другим военнослужащим в России. Это важно показать любому другому потенциальному противнику, который может использовать такой тип силы для нападения на гражданское население, где бы это ни произошло – в Украине или в любой другой части мира,

– заявил Костин.

Министр юстиции и Северного моря Бельгии Пол Ван Тигчелт отметил, что сейчас есть прогресс в том, что МУС выдает ордера на арест, а дальше будет само решение суда.

Он отметил, что российские военные преступления подкреплены многими доказательствами, а именно – данными со спутников, фотографиями и документами. Эти данные уже собирает Евроюст.

Заметим, что Соколов и Кобылаш несут ответственность за ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре минимум с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года.