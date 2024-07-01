Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что потери оккупантов среди личного состава и военной техники существенно выросли за последнее время.

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Ситуация на фронте

Как отметил Мусиенко, наши подразделения получили больше артиллерийских снарядов. Это помогает уничтожать больше вражеских ресурсов.

Важно, что удается выбивать вражеские артиллерийские системы. Оккупанты могут производить боеприпасы или покупать их у Северной Кореи. Но самой артиллерии становится меньше.

Также на фронте появилось больше направлений, где наши защитники не только обороняются, но и успешно контратакуют.

Например, в направлении Кременной и на Купянско-Лиманском направлении были успехи. Пока что тактические. Но это тоже успехи. Такие действия Сил обороны заставляют врага сужать участки наступательных действий. На сегодня атаки врага сводятся к основным направлениям ударов. Это – Донецкая область,

– отметил Мусиенко.

Обратите внимание! По состоянию на 1 июля Россия потеряла более 543 тысяч личного состава. Также Силы обороны Украины уничтожили 8099 вражеских танков, 15550 боевых бронированных машин, 14599 артиллерийских систем, 1111 РСЗО, 874 средства ПВО, 360 самолетов и т.п.