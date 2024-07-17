Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что оккупанты потеряли радиолокационную станцию и пусковые установки. Фактически комплекс перестал быть боеспособным.

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Как отметил Мусиенко, такие системы важны для врага, ведь их используют для прикрытия от воздушных атак.

Есть предположение, что по вражескому С-300 прилетела американская дальнобойная ракета ATACMS с кассетной боевой частью. Ранее уже были случаи, когда били по российскому ПВО таким оружием.

Силам обороны чрезвычайно важно уничтожать вражеские зенитные ракетные комплексы. Это дает больше возможностей для работы нашей авиации.

Различные зенитные ракетные комплексы – это всегда очень амбициозная цель для наших военных. Наша авиация продолжает полеты, пока мы ждем F-16. Поэтому и идет отработка по вражеской ПВО, чтобы они имели больше возможностей и пространства для атаки,

– сказал Мусиенко.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны уничтожили вражеский комплекс С-300 в ночь на 16 июля. Случилось это в Донецкой области. Есть подтверждение о поражении радиолокационной станции и пусковых установок комплекса.