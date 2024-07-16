Александр Сырский заявил, что украинские военные уничтожили вражеский комплекс в полночь на 16 июля 2024 года. Стоит заметить, что Главнокомандующий ВСУ должен был отправить рабочую группу на передовую, чтобы проверить ситуацию в 59 бригаде.

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Что известно об уничтожении С-300

По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется,

– заявил Сырский.

Генерал-полковник поблагодарил воинов ВСУ за успешное выполнение боевого задания.

Главком заявил, что это не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих Сил обороны по важным военным целям России.

"Ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций", – заверил Александр Сырский.

Сырский показал уничтожение С-300 на оккупированной Донетчине: смотрите видео

Он пообещал, что ВСУ будут продолжать системно уничтожать потенциал российской ПВО, чтобы создать благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств.

Кстати, только во временно оккупированном Крыму в течение лета 2024 года ВСУ уничтожили по меньшей мере 3 дивизиона ЗРК С-300, 4 установки ЗРК С-400, 3 установки радиолокационные станции.

В американском Институте изучения войны объясняли, что ВСУ стремятся ослабить противовоздушную оборону России перед получением истребителей F-16.