В эфире 24 Канала пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин рассказал о тактике противника на этом участке фронта.

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У россиян очередь резервов

Большинство штурмов оккупанты проводят небольшими группами с минимальным использованием бронетехники.

Часто используют камикадзе-авто. Оккупанты берут небольшое авто, или квадроцикл и пытаются прорваться на большой скорости. Это отчаянные попытки, которые приводят только к гибели личного состава врага,

– сказал Бородин.

Одна из целей – истощить Силы обороны, потому что это системная работа. Россияне построили достаточно серьезную систему резервов и постоянной замены. Как только взвод или рота выводится из боеспособности, то россияне оперативно меняют ее на новую.

"Это почти очередь резервов, которая стоит на первой, второй, третьей линии обороны", – отметил пресс-офицер 3-й ОШБр.

Сколько длится подготовка российских солдат

Качество и мотивация личного состава армии России низкое. Российское командование понимает это и поэтому создает специальную систему коммуникации. В частности, отделяют пехоту, которая пережила штурмы, от пехоты, которая только приходит.

Это делают для того, чтобы солдаты не могли общаться и обсуждать, что такое война с Украиной, как это выглядит, сколько людей возвращается со штурмов,

– добавил Бородин.

Периодически попадаются пленные, которые были на фронте даже менее двух недель. Пресс-офицер 3-й ОШБр рассказал, что в плен попал россиянин, который за 3 – 4 недели до этого еще находился у себя в городе. Это свидетельствует о том, что подготовка солдат длится менее двух недель.