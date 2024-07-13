Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица". Назар Волошин отметил, что в последнее время агрессор уменьшил акцент на штурмовых действиях в районе Часового Яра и больше сосредоточился на Торецком направлении, передает 24 Канал.

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Враг изменил акцент атак на Торецком направлении

"Большинство штурмов – 19 – было проведено врагом в Торецком направлении", – рассказал спикер.

Назар Волошин отметил, что оккупанты проводят штурмы преимущественно небольшими группами с ограниченным использованием бронетехники.

К слову, 12 июля российские захватчики совершили 238 обстрелов украинских позиций на Торецком направлении, используя различные виды вооружения.

Заметим, в Генштабе ВСУ по состоянию на 16:00 13 июля сообщали, что на Торецком направлении противник атаковал 7 раз неподалеку Северного, Торецка и Нью-Йорка. 6 боев завершились без успеха для россиян, еще один бой продолжается.