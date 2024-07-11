Об этом в эфире телемарафона рассказал командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ. В то же время Станислав Краснов отметил, что благодаря стойкости и мужеству пехоты на нуле, вражеским бойцам не удается продвинуться и зайти в черту города, передает 24 Канал.

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Оккупанты пытаются захватить Торецк

Враг уже длительное время, более 10 дней штурмует, ежедневно пытается прорваться.

Прямо сейчас также продолжаются штурмовые действия на одном из участков обороны. Они пытаются зайти в город, у них тактическая цель – захватить Торецк. Однако благодаря стойкости и мужеству пехоты на нуле, им не удается продвинуться и зайти в черту города,

– подчеркнул командир взвода 95 ОДШБр.

В то же время заметил, что у агрессора до сих пор большое количество сил, – пехоты, техники, артиллерии, авиации. Поэтому украинским воинам очень трудно.

Россияне несут огромные потери, но резервы у них большие, они постоянно их подтягивают, постоянно пытаются штурмовать,

– подчеркнул Краснов.

Заметим, утром 11 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на Торецком направлении враг совершил еще 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецка и Делиевки.

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Где расположен Торецк: смотрите карту