Про це в ефірі телемарафону розповів командир взводу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ. Водночас Станіслав Краснов наголосив, що завдяки стійкості та мужності піхоти на нулі, ворожим бійцям не вдається просунутися й зайти в межі міста, передає 24 Канал.

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Окупанти намагаються захопити Торецьк

Ворог уже тривалий час, понад 10 днів штурмує, щодня намагається прорватися.

Прямо зараз також продовжуються штурмові дії на одній із ділянок оборони. Вони намагаються зайти в місто, в них тактична ціль – захопити Торецьк. Проте завдяки стійкості та мужності піхоти на нулі, їм не вдається просунутися і зайти в межі міста,

– підкреслив командир взводу 95 ОДШБр.

Водночас зауважив, що в агресора досі велика кількість сил, – піхоти, техніки, артилерії, авіації. Тож українським воїнам дуже важко.

Росіяни зазнають величезних втрат, але резерви у них великі, вони постійно їх підтягують, постійно намагаються штурмувати,

– наголосив Краснов.

Зауважимо, вранці 11 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Торецькому напрямку ворог здійснив ще 24 атаки неподалік населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.

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Де розташований Торецьк: дивіться карту