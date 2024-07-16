Олександр Сирський заявив, що українські військові знищили ворожий комплекс опівночі проти 16 липня 2024 року. Варто зауважити, що Головнокомандувач ЗСУ мав відправити робочу групу на передову, щоб перевірити ситуацію у 59 бригаді.

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Що відомо про знищення С-300

За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється,

– заявив Сирський.

Генерал-полковник подякував воїнам ЗСУ за успішне виконання бойового завдання.

Головком заявив, що це не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях Росії.

"Раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій", – запевнив Олександр Сирський.

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Він пообіцяв, що ЗСУ продовжуватимуть системно знищувати потенціал російської ППО, щоб створити сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів.

До речі, тільки в тимчасово окупованому Криму протягом літа 2024 року ЗСУ знищили щонайменше 3 дивізіони ЗРК С-300, 4 установки ЗРК С-400, 3 установки радіолокаційні станції.

В американському Інституті вивчення війни пояснювали, що ЗСУ прагнуть послабити протиповітряну оборону Росії перед отриманням винищувачів F-16.