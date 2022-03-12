Джемилев и Эрдоган затронули и тему угроз для крымскотатарского народа от России и украинских беженцев, которые из-за войны вынуждены были уехать в Турцию.

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Интересно, что по предварительным данным турецкой стороны, в страну выехало где-то 20 тысяч украинцев.

Мустафа Джемилев поблагодарил президента Эрдогана за неизменную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Как сообщило Представительство президента Украины в АР Крым, Мустафа Джемилев и Реджеп Эрдоган обвогорили такие вопросы:

поддержку Украины во время войны с РФ,

ситуация во временно оккупированном Крыму,

угрозы для крымскотатарского народа от агрессора,

вопросы защиты и помощи украинским беженцам.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что реакция мирового сообщества на оккупацию РФ Крымского полуострова в 2014 году привела к нынешней агрессии России против Украины. По его мнению, нынешнюю российскую агрессию можно было предотвратить, если бы дипломатические инструменты ранее применялись более действенно.

Добавим, что Мариуполь ежедневно страдает от нападений оккупанта. Враг цинично обстреливает не военные объекты, в частности, церкви. На этот раз оккупанты решили передать "привет" президенту Эрдогану, осуществив огневую атаку на мечеть султана Сулеймана Пышного и его жены Роксоланы.

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Текст публікації Представництва президента України в АР Крим:

Відбулась зустріч Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Мустафи Джемілєва. Під час зустрічі лідер кримськотатарського народу та Президент Туреччини обговорили питання підтримки України, ситуацію в тимчасово окупованому Криму, у тому числі щодо загроз для кримськотатарського народу від агресора, питання захисту та допомоги громадянам України, які за час війни в Україні були вимушені виїхати до Туреччини.

Так, за попередніми даними турецької сторони. до країни виїхало десь 20 тисяч осіб. Мустафа Джемілєв подякував Президенту Ердогану за незмінну позицію підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

До речі, недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії росії проти України. На його переконання, нинішньої російської агресії проти України можна було запобігти, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш дієво, – про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму, який днями цими днями проходить в Анталії.