По решению правительства, Найем переходит в Агентство с должности замминистра и фактически возглавит одно из важнейших направлений работы. Агентство продолжит работу в рамках стратегического плана послевоенного восстановления.
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Какие обязанности Найема на новой должности
Ключевые задачи, поставленные перед руководителем Агентства:
- запустить фактическую работу с первыми объектами обновления;
- отработать механизм взаимодействия с донорами – правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями;
- скоординировать запросы от регионов по приоритетным проектам восстановления.
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков уверяет, что Агентство восстановления ищет лучших экспертов в области строительства, архитектуры и менеджмента. Также в ближайшие два месяца в системе агентства должен заработать Антикоррупционный офис.
Также министр уверял, что власть открыта для сотрудничества с представителями общественности в вопросах противодействия коррупции и внедрения современников стандартов и процедур в процессе управления проектами.
Напомним, что Найем работал замминистра инфраструктуры с августа 2021 года. До этого он два года был заместителем генерального директора концерна "Укроборонпром".
Что известно о кадровых изменениях в Украине
- Напомним, что 24 января уволили с должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко.
- Кроме того, в отставку ушел заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов. Причиной тому стал скандал с завышенными ценами на продукты для военных.
- Также правительство уволило глав 5 областных военных администраций.
- Своего поста лишился заместитель министра развития общин Иван Лукеря.
- А еще в отставку ушли заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
- Кроме того, с должности заместителя главы ОП уволили Кирилла Тимошенко.