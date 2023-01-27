По решению правительства, Найем переходит в Агентство с должности замминистра и фактически возглавит одно из важнейших направлений работы. Агентство продолжит работу в рамках стратегического плана послевоенного восстановления.

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Какие обязанности Найема на новой должности

Ключевые задачи, поставленные перед руководителем Агентства:

  • запустить фактическую работу с первыми объектами обновления;
  • отработать механизм взаимодействия с донорами – правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями;
  • скоординировать запросы от регионов по приоритетным проектам восстановления.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков уверяет, что Агентство восстановления ищет лучших экспертов в области строительства, архитектуры и менеджмента. Также в ближайшие два месяца в системе агентства должен заработать Антикоррупционный офис.

Также министр уверял, что власть открыта для сотрудничества с представителями общественности в вопросах противодействия коррупции и внедрения современников стандартов и процедур в процессе управления проектами.

Напомним, что Найем работал замминистра инфраструктуры с августа 2021 года. До этого он два года был заместителем генерального директора концерна "Укроборонпром".

Что известно о кадровых изменениях в Украине

  • Напомним, что 24 января уволили с должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко.
  • Кроме того, в отставку ушел заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов. Причиной тому стал скандал с завышенными ценами на продукты для военных.
  • Также правительство уволило глав 5 областных военных администраций.
  • Своего поста лишился заместитель министра развития общин Иван Лукеря.
  • А еще в отставку ушли заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
  • Кроме того, с должности заместителя главы ОП уволили Кирилла Тимошенко.