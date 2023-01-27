За рішенням уряду, Найєм переходить в Агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи. Агентство продовжить роботу у рамках стратегічного плану повоєнної відбудови.
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Які обов'язки Найєма на новій посаді
Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства:
- запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення;
- відпрацювати механізм взаємодії з донорами – урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями;
- скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков запевняє, що Агенство відновлення шукає найкращих експертів у галузях будівництва, архітектури і менеджменту. Також упродовж найближчих двох місяців в системі агентства має запрацювати Антикорупційний офіс.
Також міністр запевняв, що влада відкрита до співпраці з представниками громадськості в питаннях протидії корупції та впровадження сучасників стандартів і процедур в процесі управління проєктами.
Нагадаємо, що Найєм працював заступником міністра інфраструктури з серпня 2021 року. До цього він два роки був заступником генерального директора концерну "Укроборонпром".
Що відомо про кадрові зміни в Україні
- Нагадаємо, що 24 січня звільнили з посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка.
- Крім того, у відставку пішов заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Причиною цього став скандал з завищеними цінами на продукти для військових.
- Також уряд звільнив голів 5 обласних військових адміністрацій.
- Своєї посади позбувся заступник міністра розвитку громад Іван Лукеря.
- А ще у відставку пішли заступник міністра розвитку громад і територій В'ячеслав Негода та заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
- Крім того, з посади заступника глави ОП звільнили Кирила Тимошенка.