За рішенням уряду, Найєм переходить в Агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи. Агентство продовжить роботу у рамках стратегічного плану повоєнної відбудови.

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Які обов'язки Найєма на новій посаді

Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства:

запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення;

відпрацювати механізм взаємодії з донорами – урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями;

скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков запевняє, що Агенство відновлення шукає найкращих експертів у галузях будівництва, архітектури і менеджменту. Також упродовж найближчих двох місяців в системі агентства має запрацювати Антикорупційний офіс.

Також міністр запевняв, що влада відкрита до співпраці з представниками громадськості в питаннях протидії корупції та впровадження сучасників стандартів і процедур в процесі управління проєктами.

Нагадаємо, що Найєм працював заступником міністра інфраструктури з серпня 2021 року. До цього він два роки був заступником генерального директора концерну "Укроборонпром".

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