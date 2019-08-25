Найем не возвращается в журналистику, но будет вести авторскую программу

Бывший журналист и нардеп Мустафа Найем не баллотировался в новый состав Верховной Рады, поэтому теперь будет вести политическую программу на "Радио НВ". При этом он отметил, что не возвращается в журналистику.

Предложение Найему быть ведущим в эфире Радио "НВ" сделал шеф-редактор радио Валерий Калныш. Депутат согласился, сообщает "Громадське".

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Предыдущий ведущий программы, журналист Сергей Рахманин прошел в парламент по списку партии "Голос".

На уточняющий вопрос, будет ли программа Найема авторской, Калныш ответил, что да.

Мне это очень нравится, потому что это органическая история. Давай, на первый эфир мы пригласим Рахманина моим гостем,

– сказал Найем, на что Калныш дал согласие.

Впоследствии Найем опроверг в Fecebook заголовки ряда СМИ о своем возвращении в журналистику. Он уточнил, что его программы – это не журналистский, а исключительно авторский проект-интервью с людьми, которые ему интересны, в том числе, политиками.

Что касается профессии, я, как и раньше, считаю возвращение политика в чистую журналистику не совсем корректным. После пяти лет работы в Верховной Раде мне, как минимум, сложно будет оставаться объективным,

– написал Найем.

Он добавил, что его дальнейшие планы никак не связаны ни с журналистикой, ни с медиа.

Почему Мустафа Найем не баллотировался в парламент во второй раз

По словам самого Найема, у него не получилось объединиться с единомышленниками. Он уточнил, что много его единомышленников идут в Раду по разным спискам. А баллотироваться по мажоритарному округу и в очередной раз оказаться в парламенте без команды – неправильно, считает Найем.



21 июня Найем рассказал, что будет искать возможность реализовать себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны.



В Раде предыдущего созыва Найем работал в составе фракции "Блока Петра Порошенко".