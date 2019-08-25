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      Мустафа Найєм повертається в журналістику

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      Мустафа Найєм працюватиме на радіо
      Мустафа Найєм працюватиме на радіо / 24 канал

      Колишній журналіст і нардеп Мустафа Найєм, повертається до роботи у ЗМІ. Він не балотувався до нового складу Верховної Ради, тож тепер вестиме політичну програму на "Радіо НВ".

      Пропозицію Найєму бути ведучим в ефірі "Радіо НВ" зробив шеф-редактор радіо Валерій Калниш. Депутат погодився, повідомляє "Громадське".

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      Попередній ведучий програми, журналіст Сергій Рахманін пройшов до парламенту за списком партії "Голос".

      На уточнювальне запитання, чи програма Найєма буде авторською, Калниш відповів, що так.

      Мені це дуже подобається, тому що це органічна історія. Давай на перший ефір ми запросимо Рахманіна моїм гостем,
      – сказав Найєм, на що Калниш дав згоду.

      Чому Мустафа Найєм не балотувався до парламенту вдругеЗа словами самого Найєма, в нього не вийшло об’єднатися з однодумцями. Він уточнив, що багато його однодумців ідуть до Ради за різними списками. А балотуватися по мажоритарному окрузі і вкотре опинитися в парламенті без команди – неправильно, гадає Найєм.

      21 червня Найєм розповів, що шукатиме можливість реалізувати себе у правоохоронній сфері та в реконструкції і відновленні прифронтової зони.

      У Раді попереднього скликання Найєм працював у складі фракції "Блоку Петра Порошенка".

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      Теги: Новини України Новини політики Мустафа Найєм Журналісти ЗМІ Медіа
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