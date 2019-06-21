Мустафа Найєм не балотується у Раду: відома причина
Народний депутат Мустафа Найєм вирішив не балотуватися у наступне скликання Верховної Ради. За словами депутата, йому не вийшло об’єднатися з однодумцями.
Про своє рішення Найєм написав у Twitter. Він зазначив, що "об’єднання тих, з ким хотілося б працювати, не сталося".
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Мустафа Найєм пояснив, що багато його однодумці йдуть в парламент за різними списками. За словами нардепа, балотуватися по мажоритарному округу і вкотре опинитися в парламенті без команди – неправильно.
Мандат будь-якої ціною мені не цікавий,
– зазначив Найєм.
Він написав, що нікуди не йде і буде шукати можливість реалізувати себе у правоохоронній сфері та в реконструкції і відновленні прифронтової зони. "Можливо, коли-небудь і на деокупованих територіях", – додав він.
Частина посту Мустафи Найєма у Telegram/ Скріншот
Під час президентських перегонів Мустафа Найєм написав заяву про вихід із фракції "Блок Петра Порошенка". Тоді він заявляв, що підтримуватиме лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка без жодних забов'язань.
Я не хочу зараз торгувати місцями в його списку, майбутнім після виборів. Що буде, то і буде,
– сказав тоді нардеп.
Парламентські вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.