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      Мустафа Найєм не балотується у Раду: відома причина

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      Мустафа Найєм не балотується у Раду
      Мустафа Найєм не балотується у Раду / 24 канал

      Народний депутат Мустафа Найєм вирішив не балотуватися у наступне скликання Верховної Ради. За словами депутата, йому не вийшло об’єднатися з однодумцями.

      Про своє рішення Найєм написав у Twitter. Він зазначив, що "об’єднання тих, з ким хотілося б працювати, не сталося".

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      Мустафа Найєм пояснив, що багато його однодумці йдуть в парламент за різними списками. За словами нардепа, балотуватися по мажоритарному округу і вкотре опинитися в парламенті без команди – неправильно.

      Мандат будь-якої ціною мені не цікавий,
      – зазначив Найєм.

      Він написав, що нікуди не йде і буде шукати можливість реалізувати себе у правоохоронній сфері та в реконструкції і відновленні прифронтової зони. "Можливо, коли-небудь і на деокупованих територіях", – додав він.

      мустафа найєм
      Частина посту Мустафи Найєма у Telegram/ Скріншот

      Під час президентських перегонів Мустафа Найєм написав заяву про вихід із фракції "Блок Петра Порошенка". Тоді він заявляв, що підтримуватиме лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка без жодних забов'язань.

      Я не хочу зараз торгувати місцями в його списку, майбутнім після виборів. Що буде, то і буде,
      – сказав тоді нардеп.

      Парламентські вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Парламентські вибори 2019 Мустафа Найєм
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