На мусульманском кладбище в Бахчисарае оккупанты планируют создать зону отдыха

Российские оккупанты планируют создать зону отдыха на территории мусульманского кладбища в Бахчисарае. Туда еще в феврале приехала строительная техника.

Крымские татары сражаются за сохранение кладбища. Они пишут письма оккупационным властям, однако все бесполезно.

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Оккупанты планируют построить парк "на костях"

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказала, что оккупанты, пренебрегая обычаями, традициями и культурой коренного народа Крыма – крымских татар, планируют построить на территории старинного мусульманского кладбища в Бахчисарае зону отдыха.

Еще в феврале на территорию старинного кладбища Саускан, еще называемого Ханским, заехала строительная техника. Крымские татары продолжают бороться за свои ценности, пишут письма оккупационным властям с требованиями прекратить строительство, но все бесполезно,

– отметила Денисова.

Она подчеркнула, что украинцы требуют срочно остановить создание парка и использование кладбища как зоны для развлечений, ведь это противоречит религии и традициям крымских татар.

"Рашисты нарушают статьи 4 и 5 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, согласно которым оккупационные власти обязаны уважать и обеспечить охрану и сохранение культурных ценностей на оккупированной территории", – добавила омбудсменка.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти нарушения оккупантов.

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