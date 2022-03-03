Согласно информации пресс-службы музея, старое название отправилась "за российским военным кораблем". В целом Музей истории города Киева – мощное музейное объединение, в состав которого входят 10 филиалов.

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Рабочим названием филиала Музея истории Киева, в соответствии с приказом, утверждено: "Музей быта Киева первой половины XIX века".

В дни кровавой российской войны против Украины коллектив сосредоточен на сохранении культурного наследия, отметили в пресс-службе музея.

Он давно находится на этапе трансформаций. Работу над изменением названия Киевского музея Пушкина и созданием новой концепции экспозиции начали задолго до трагических событий в Украине.

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