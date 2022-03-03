Згідно з інформацією пресслужби музею, стара назва вирушила "за російським військовим кораблем". Загалом Музей історії міста Києва – потужне музейне об'єднання, до складу якого входять 10 філій.

Зверніть увагу Можуть замінити на Зеленського: Паризький музей воскових фігур вилучив фігуру Путіна

Робочою назвою філії Музею історії Києва, відповідно до наказу, затверджено: "Музей побуту Києва першої половини ХІХ століття".

У дні кривавої російської війни проти України колектив зосереджений на збереженні культурної спадщини, зазначили у пресслужбі музею.

Він давно перебуває на етапі трансформацій. Роботу над зміною назви Київського музею Пушкіна та створенням нової концепції експозиції розпочали задовго до трагічних подій в Україні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!