30 июня как дата для объявления результатов Всеукраинского архитектурного конкурса выбрана не случайно. Сегодня исполняется 117 лет со дня рождения активного деятеля ОУН.

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Аутентика плюс современность

Жюри конкурса единогласно выбрали победителей. Ими стала команда Андрея Лесюка, которая является автором Мемориала памяти Героев Небесной Сотни во Львове.

По просьбе семьи Романа Шухевича, форма здания максимально воспроизводить ее исторический вид, а все аутентичные элементы, которые частично уцелели после нападения россиян, будут восстановлены и возвращены в музей. Ключевой в музее должна стать крыивка, где скрывался Роман Шухевич.

По словам Антона Коломейцева, главного архитектора Львова, первое место получил проект, который сумел наиболее точно выполнить поставленную задачу: совместить аутентику и современность. Историю, которая прошла, и историю, которая творится сейчас.

Будет четко видно то, что сделано новое, и в этом так же запечатлена определенная история атаки, потому что не случайно именно этот объект был разрушен. Мы показываем, что наша память - не плакать над пеплом, а хранить огонь. Этот огонь - это посетители, современная качественная экспозиция,

– пояснил Коломейцев.

На месте заброшенных хозяйственных построек обустроят образовательное пространство для проведения мероприятий патриотического воспитания для молодежи. Архитекторы хотят, чтобы это был не музей одноразового посещения, а чтобы сюда постоянно возвращались люди. "Это должна быть такая мекка с точки зрения посещения людей, которые интересуются историей Украины", – говорит главный зодчий Львова.

Проект предусматривает также создание мемориального сквера имени Романа Шухевича с образовательными зонами у озера. Вокруг памятника генерала обустроят площадь и установят уличную мебель.

Проект музея Шухевича / Фото Львовский городской совет

Визуализация восстановленного музея Шухевича / Фото Львовский городской совет

Как будет выглядеть музей Шухевича после реставрации: смотрите видео