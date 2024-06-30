30 червня як дату для оголошення результатів Всеукраїнського архітектурного конкурсу обрано не випадково. Сьогодні виповнюється 117 років з дня народження активного діяча ОУН.

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Автентика плюс сучасність

Журі конкурсу одноголосно обрали переможців. Ними стала команда Андрія Лесюка, яка є автором Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові.

На прохання родини Романа Шухевича, форма будівлі максимально відтворюватиме її історичний вигляд, а всі автентичні елементи, які частково вціліли після нападу росіян, будуть відновлені і повернуті в музей. Ключовою у музеї має стати криївка, де переховувався Роман Шухевич.

За словами Антона Коломєйцева, головного архітектора Львова, перше місце отримав проєкт, який зумів найбільш точно виконати поставлене завдання: поєднати автентику і сучасність. Історію, яка минула, та історію, яка твориться зараз.

Буде чітко видно те, що зроблено нове, і в цьому так само закарбована певна історія атаки, тому що не випадково саме цей об'єкт було зруйновано. Ми показуємо, що наша пам'ять — не плакати над попелом, а зберігати вогонь. Цей вогонь — це відвідувачі, сучасна якісна експозиція,

– пояснив Коломєйцев.

На місці закинутих господарських будівель облаштують освітній простір для проведення заходів патріотичного виховання для молоді. Архітектори хочуть, аби це був не музей одноразового відвідування, а щоб сюди постійно поверталися люди. "Це має бути така мекка з точки зору відвідування людей, які цікавляться історією України", – каже головний зодчий Львова.

Проект передбачає також створення меморіального скверу імені Романа Шухевича з освітніми зонами біля озера. Навколо пам'ятника генерала облаштують площу та встановлять вуличні меблі.

Проєкт музею Шухевича / Фото Львівська міська рада

Візуалізація відновленого музею Шухевича / Фото Львівська міська рада

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