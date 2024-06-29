Віктор Ющенко разом з дружиною відвідав реабілітаційний центр Незламні (Unbroken), де надають фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію людям, які постраждали внаслідок російської агресії.

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Ющенко у Львові

Також третій президент відвідав Фермерський ярмарок, що на площі Ринок, та придбав крафтові продукти від локальних виробників.

З одної сторони здається, що Львів – вічний, але той Львів, який я зараз бачу - це таке цікаве модерне місто, яке стало прихистком для мільйонів Українців. Це говорить про те, який він неосяжний, з відкритою політикою, людяністю,

– наголосив політик.

Познайомилося подружжя Ющенків і з відомим котом Садового на прізвисько Левчик. Щоправда, варто визнати спілкування у Левчика з гостями не склалося. Він кілька разів схопив зубами за руку експрезидента, який намагався його погладити. Дарма, що пан Віктор переконував Левчика, що він із ним жартує. Реакція домашнього улюбленця Садового лишилася стабільно неприязною.

Левчик напав на Віктора Андрійовича. Ніхто не постраждав. Дякую за візит!

– прокоментував потішну ситуацію Андрій Садовий.

Левчик кусає Віктора Ющенка: дивіться відео