Виктор Ющенко вместе с женой посетил реабилитационный центр Незламні (Unbroken), где предоставляют физическую, психологическую и психосоциальную реабилитацию людям, пострадавших в результате российской агрессии.

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Ющенко во Львове

Также третий президент посетил Фермерскую ярмарку, что на площади Рынок, и приобрел крафтовые продукты от локальных производителей.

С одной стороны кажется, что Львов – вечный, но тот Львов, который я сейчас вижу - это такой интересный современный город, который стал прибежищем для миллионов Украинцев. Это говорит о том, какой он необъятный, с открытой политикой, человечностью,

– подчеркнул политик.

Познакомились супруги Ющенко и с известным котом Садового по кличке Левчик. Правда, стоит признать общение у Левчика с гостями не сложилось. Он несколько раз схватил зубами за руку экс-президента, который пытался его погладить. Напрасно, господин Виктор убеждал Левчика, что он с ним шутит. Реакция домашнего любимца Садового осталась стабильно неприязненной.

Левчик напал на Виктора Андреевича. Никто не пострадал. Спасибо за визит!

– прокомментировал забавную ситуацию Андрей Садовый.

Левчик кусает Виктора Ющенко: смотрите видео