Как Львов восстанавливает разрушенный обстрелом музей Шухевича

Потому что без прошлого нет будущего. За ценности надо держаться. Иначе мы станем похожи на нашего врага. А такие знаковые исторические вещи по умолчанию сверхважные.

Ночью 1 января 2024 года Россия атаковала Львовскую область четырьмя беспилотниками, в результате чего был разрушен музей-дом, где погиб Роман Шухевич. От здания осталась только часть фасадной стены и фундамент.

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Отстроить музей решили сразу

Отстраивать ли музей? Вопрос так даже не стоял. Конечно, отстраивать! А вот как – это другое дело.

И здесь Львов решил положиться на профессионалов, на мнение архитекторов. Хотя это было непросто. Ведь с первых дней включились отдельные политики, требуя немедленного восстановления. Даже деньги обещали пожертвовать, лишь бы заработать себе какие-то политические баллы. Но Львовский городской совет это давление выдержал и объявил Всеукраинский архитектурный конкурс, чтобы выбрать лучший проект по восстановлению не только здания, но и прилегающей территории.

Активно архитектурные конкурсы во Львове начали проводить еще с 2015-го. И сегодня можем говорить об их высоком качестве: они демонстрируют большой выбор идей и подходов, а главное - конкуренцию архитекторов за то же качество.

И вот на конец июня, символично ко дню рождения украинского генерала, уже имеем результаты конкурса и готовую концепцию восстановления музея Шухевича.

Но здесь должен добавить ремарку.

Всегда подчеркивал и остаюсь последовательным: любое восстановление должно быть разумным. И не имеет значения, что за объект мы восстанавливаем. Тупо скопировать то, что было до разрушения – это бессмысленно, нелогично и даже немного в стиле советчины. Ведь время не стоит на месте и потребности и требования тоже. Поэтому не всегда вместо разрушенной школы должна появиться ее точная копия, порой есть смысл построить больший учебный корпус или современную школу со спортивными площадками и даже на другой локации.

Кейс с музеем Шухевича, конечно, сложнее. Ведь здание имело историческую ценность и присутствует эмоциональная составляющая большого уважения к украинскому Герою. Но подход выбрали такой же: переосмысленное восстановление с аутентичными идейными ценностями и новыми смыслами. А не точная копия, не полное воспроизведение уничтоженного, потому что с архитектурной точки зрения это считается подделкой.

Так же с музеем Шухевича во Львове.

Поэтому архитектурный конкурс, чтобы привнести новое качество. И речь уже шла не просто о здании, но и о пространстве вокруг. В конце концов, музеи должны быть местами популярными среди молодежи, среди школьников. А не только для тех, кто читает первоисточники. Чтобы не учителя насильно вели кого-то куда-то, а сами дети просились.

Так что же предложили архитекторы-победители конкурса, которых, кстати, уважаемое жюри выбрало единогласно. Это та самая команда Андрея Лесюка является автором Мемориала памяти Героев Небесной Сотни во Львове.

Каким будет будущий музей Шухевича

С одной стороны, архитекторы учли пожелания семьи Романа Шухевича. С другой - здание, где погиб генерал Шухевич, превращается в современный музей, при этом сохраняя остатки аутентичной структуры, в частности стен в руинах, которые дополнят новым объемом из светлого бетона.

Все аутентичные элементы, которые частично уцелели после нападения русских, город восстановит и вернет в музей. Наполнение музея и его экспозицию наработают с работниками Львовского исторического музея.

Проект предусматривает тайник, формирование мемориального сквера с образовательными зонами у озера, место для проведения мероприятий патриотического воспитания. Вокруг памятника Роману Шухевичу обустроят площадь и установят уличную мебель. Все проектные решения предусматривают полную инклюзивность.

Хочу процитировать некоторые вещи из концепции архитекторов:

"В светлом внутреннем пространстве музея отсутствуют перекрытия и перегородки, что придает ему открытости, свежести и простоты ..."

"Центральным элементом композиции на уровне второго этажа выступает интерпретация крыивки абстрактной формы, выполненная из дерева. К этому экспонату ведут аутентичные лестницы, которые будут бережно восстановлены..."

"В музее доступен квест, который заинтересует каждого посетителя, особенно младших искателей приключений. С помощью подсказок и указаний, расположенных повсюду по музею, дети смогут решить загадки и найти секретный приз, скрывающийся в тайнике."

"На полу музея трассировкой из кирпича воспроизведены разрушенные стены, таким образом посетитель имеет возможность представить планировку бывшего дома генерала-хорунжего".

"Расположенную перед музеем, территорию мемориального сквера мы лишаем прямолинейности, симметрии и монументализма, зато наполняем ее извилистыми прогулочными дорожками из гравия, создаем новое настроение благоустройства, максимально приближенное к дикой природе".

"Пирс из деревянного настила и лежаками – уютное место покоя и контемпляции. Здесь хочется задержаться, хочется быть, думать, рефлексировать".

"В обновленном сквере расположена округлая бетонная плита для возложения цветов во время проведения памятных мероприятий, а также обозначающая табличка сквера".

Проект восстановления музея:

Подвожу итоги.

Этот проект дает место новому, современному, но при этом не забывает и о прошлом, исторически ценное. А что главное – он позволяет вести диалог.

Диалог между прошлым и современным поколениями. И это важно, мудро и глубоко символично.

Ведь мы восстанавливаем музей, потому что украинцы борются не только за свое будущее, но и за свою историю. В то же время мы не просто восстанавливаем уничтоженное, а делаем его еще лучше, современным.

