Хранить артефакты не просто: ведь ткань боится кислотной среды. Поэтому музейщики закупают коробки из специального бескислотного картона. Куратор украинского музея в Нью-Йорке отметила, что видит большую заинтересованность от американцев украинского происхождения в покупке вышиванок.

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Встреча Блинкена и Лаврова

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что подчеркнул на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым решительную позицию США в отношении Украины. По итогам встречи дипломатов в Рейкьявике госсекретарь написал в твиттере, что беседа имела целью испытать предложение о более стабильных и более предсказуемых отношениях с Москвой.

Министр Лавров назвал разговор конструктивным и сказал, что Россия предложила широкий стратегический диалог. Встреча состоялась на фоне сообщения о том, что администрация Джо Байдена решила не накладывать санкции на европейского оператора газопровода "Северный поток-2".

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Реакция Конгресса на освобождение от санкций "Северного потока-2"

Решение освободить от санкций немецкую дочернюю компанию "Газпрома" Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига вызвало резкую негативную реакцию в Конгрессе как среди демократов, так и республиканцев.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 20 мая 2021 года: смотрите видео