Так, Блинкен выразил обеспокоенность из-за напряжения на границе. Об этом рассказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
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Госсекретарь призвал Россию освободить осужденных американцев Пола Вилана и Тревора Рида.
Обсудили международное сотрудничество
Политики также затронули тему конфликта между Арменией и Азербайджаном и обеспечения гуманитарной помощи народу Сирии.
Блинкен отметил, что интересам Москвы и Вашингтона отвечает сотрудничество в сфере стратегической стабильности и сдерживании ядерных программ Северной Кореи и Ирана, а также в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане.
Вероятно, политики говорили о встрече Байдена и Путина
Отметим, ранее сообщалось, что Блинкен и Лавров будут договариваться о встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Дело в том, что раньше Блинкен уверял: эта встреча должна быть в ближайшие недели.