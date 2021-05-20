Так, Блинкен выразил обеспокоенность из-за напряжения на границе. Об этом рассказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

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Госсекретарь призвал Россию освободить осужденных американцев Пола Вилана и Тревора Рида.

Обсудили международное сотрудничество

Политики также затронули тему конфликта между Арменией и Азербайджаном и обеспечения гуманитарной помощи народу Сирии.

Блинкен отметил, что интересам Москвы и Вашингтона отвечает сотрудничество в сфере стратегической стабильности и сдерживании ядерных программ Северной Кореи и Ирана, а также в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане.

Вероятно, политики говорили о встрече Байдена и Путина

Отметим, ранее сообщалось, что Блинкен и Лавров будут договариваться о встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Дело в том, что раньше Блинкен уверял: эта встреча должна быть в ближайшие недели.

Обратите внимание! Блинкен с Лавровым встретились в Исландии. Госсекретаря спросили, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи. Тот согласился и добавил, что "Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой".