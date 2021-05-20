Так, Блінкен висловив стурбованість через напругу на кордоні. Про це розповів офіційний представник Держдепу Нед Прайс.

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Держсекретар закликав Росію звільнити засуджених американців Пола Вілана та Тревора Ріда.

Обговорили міжнародну співпрацю

Політики також зачепили тему конфлікту між Вірменією та Азербайджаном та забезпечення гуманітарної допомоги народу Сирії.

Блінкен зазначив, що інтересам Москви і Вашингтона відповідає співпраця у сфері стратегічної стабільності і стримуванні ядерних програм Північної Кореї та Ірану, а також у питанні врегулювання ситуації в Афганістані.

Ймовірно, політики говорили про зустріч Байдена та Путіна

Зауважимо, раніше повідомляли, що Блінкен та Лавров домовлятимуться про зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна. Річ у тім, що раніше Блінкен запевняв: ця зустріч має бути найближчими тижнями.

Зверніть увагу! Блінкен з Лавровим зустрілись в Ісландії. Держсекретаря запитали, чи рекомендує він Ісландію як потенційне місце зустрічі. Той погодився та додав, що "Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду опікуватися, коли повернуся додому".