Некоторых украинцев возмутило то, что наряд Зеленского напоминает российскую косоворотку. В то же время специалисты утверждают: Зеленский надел настоящую вышиванку.

Заметьте От древних легенд до Голливуда: что ты знаешь о вышиванке – праздничный тест

Косоворотка вошла в историю как российская народная вышитая рубашка. Ее особенностью является косой воротник. Если украинская вышиванка имеет разрез посередине, то косоворотка – сбоку.

Детали относительно одежды Зеленского

Этнолог Кристина Федечко рассказала, что вышиванкам также присущ косой воротник. Прежде всего говорится о нарядах Киевщины и Полтавщины.

Рубашки, которые надели президент Зеленский и его жена, абсолютно стилизованные, это не старинные рубашки. Они сделаны под полтавскую народную вышивку. Полтавский и центральные регионы Украины граничат с Россией, поэтому в России есть похожие рубашки, но нельзя точно говорить, что это российская рубашка,

– отметила специалист.

По словам Федечко, рубашка президента стилизованная под вышиванку из Полтавщины или Киевской области. Наряд первой леди – также современная рубашка.

Этнолог Оксана Космина подтвердила, что рубашка с косым воротником присуща украинской культуре. В то же время специалист заметила: дизайнеры таки ошиблись.

По словам Косминой, украинским мужским и женским рубашкам всегда был присущ определенный крой – застежку смещали в сторону. В то же время при этом декор на погрудке всегда был в центре рубашки.

"В наряде Владимира Зеленского ошибка в том, что крой подчеркнут смещенным узором, поэтому визуально сразу идет посыл на традиционную российскую вышитую рубашку", – отметила специалист.

Заметьте! День вышиванки в Украине отмечают 20 мая. Основали этот праздник в Черновцах.