Деяких українців обурило те, що вбрання Зеленського нагадує російську косоворотку. Водночас фахівці стверджують: Зеленський одягнув справжнісіньку вишиванку.
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Косоворотка увійшла в історію як російська народна вишита сорочка. Її особливістю є косий комір. Якщо українська вишиванка має розріз посередині, то косоворотка – збоку.
Деталі щодо вбрання Зеленського
Етнологиня Христина Федечко розповіла, що вишиванкам також притаманний косий комір. Насамперед мовиться про вбрання Київщини та Полтавщини.
Сорочки, які одягнули президент Зеленський та його дружина, є абсолютно стилізовані, це не є старовинні сорочки. Вони зроблені під полтавську народну вишивку. Полтавська і центральні регіони України межують з Росією, тому в Росії є схожі сорочки, але не можна точно казати, що це є російська сорочка,
– наголосила фахівчиня.
За словами Федечко, сорочка президента стилізована під вишиванку з Полтавщини або Київщини. Вбрання першої леді – також сучасна сорочка.
Етнологиня Оксана Косміна підтвердила, що сорочка з косим коміром є притаманною українській культурі. Водночас фахівчиня зауважила: дизайнери таки помилися.
За словами Косміної, українським чоловічим та жіночим сорочкам завжди був притаманний певний крій – застібку зміщували вбік. Водночас при цьому декор на погрудках завжди був у центрі сорочки.
"У вбранні Володимира Зеленського помилка у тому, що крій підкреслений зміщеним візерунком, тому візуально одразу йде посил на традиційну російську вишиту сорочку", – наголосила фахівчиня.