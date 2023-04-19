Так, на скандал отреагировал депутат Сумского облсовета Александр Слюсарь. Похоже, именно им "прикрывалась" женщина, угрожая полицейским, мол, у нее "муж-депутат".

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Реакция бывшего мужчины

Слесарь отметил, что с этой женщиной они разведены. По его словам, их связывают только общие дети, их содержание и воспитание.

Такую манеру поведения и общения с людьми, особенно военными и правоохранителями, я остро осуждаю и считаю недостойной,

– отметил депутат.

Он добавил, что мужчина на заднем сиденье – другое лицо. Однако Слюсарь все равно извинился перед полицейскими и всеми гражданами, которых возмутило и оскорбило поведение его эксдружины.

Никто из нас не имеет права общаться друг с другом таким образом, а особенно "прикрываться" при этом чужими статусами и заслугами.

– резюмировал мужчина.

Что известно о скандале