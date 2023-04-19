Так, на скандал відреагував депутат Сумської облради Олександр Слюсар. Схоже, саме ним "прикривалась" жінка, погрожуючи поліцейським, мовляв, в неї "чоловік-депутат".
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Реакція колишнього чоловіка
Слюсар зазначив, що з цією жінкою вони розлучені. За його словами, їх пов'язують тільки спільні діти, їх утримання та виховання.
Таку манеру поведінки та спілкування з людьми, особливо військовими та правоохоронцями, я гостро засуджую, та вважаю недостойною,
– зазначив депутат.
Він додав, що чоловік на задньому сидінні – інша особа. Однак Слюсар все одно висловив вибачення перед поліцейськими та всіма громадянами, яких обурила та образила поведінка його ексдружини.
Ніхто з нас не має права спілкуватися один з одним таким чином, а особливо "прикриватися" при цьому чужими статусами та заслугами,
– резюмував чоловік.
Що відомо про скандал
- Патрульні зупинили автомобіль Toyota за кермом якого була 44-річна жінка. Вона кермувала автомобілем розмовляючи по телефону.
- Потім порушниця почала лаятися та нецензурно висловлюватися до поліцейських. Вона кричала, що у неї "чоловік депутат" та ображала патрульних.