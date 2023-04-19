Харківські телеграм-канали оприлюднили відповідне відео. Схоже, що його авторами і були правоохоронці. Про це пише 24 Канал.

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Хамовита поведінка жінки

Ймовірно, що жінка порушила правила дорожнього руху. Оскільки на кадрах видно, як вона підписувала певні папери.

Жінка неадекватно спілкувалася з правоохоронцями, використовуючи ненормативну лексику. До того ж вона почала маніпулювати на темі війни.

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"У мене чоловік депутат, а ти – під**ас, нормальні пацани всі в Бахмуті, а ви страждаєте ху*ей, пішов ти нах*уй", – сказала жінка.

Також вона почала говорити, що неодноразового допомагала Збройним Силам України, ніби це може виправити всю ситуацію.

Хто ця жінка – поки що невідомо. Також у мережі не зазначили, коли було зняте відповідне відео.

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