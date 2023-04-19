Харьковские телеграм-каналы обнародовали соответствующее видео. Похоже, что его авторами и являлись правоохранители. Об этом пишет 24 Канал.

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Грубое поведение женщины

Вероятно, женщина нарушила правила дорожного движения. Поскольку на кадрах видно, как она подписывала бумаги.

Женщина неадекватно общалась со стражами порядка, используя ненормативную лексику. К тому же, она начала манипулировать на теме войны.

В Харькове женщина нахамила правоохранителям: смотрите видео

"У меня муж депутат, а ты – пид**ас, нормальные пацаны все в Бахмуте, а вы страдаете ху*эй, пошел ты нах*уй", – сказала женщина.

Также она начала говорить, что неоднократно помогала Вооруженным Силам Украины, что это может исправить всю ситуацию.

Кто эта женщина – пока неизвестно. Также в сети не указали, когда было снято соответствующее видео.

Сеть облетело видео, на котором пара эмоционально ссорилась.