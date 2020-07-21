Террорист, назвавший себя Максимом Плохим, взял в заложники автобус с около 20 людьми 21 июля в Луцке. Люди находятся в заложниках с 9:30 утра. Один из мужчин попытаться пробраться в захваченный транспорт, но ему не удалось.

Отчаянного мужчину остановили полицейские, сообщает телеграм-канал Teza.

Онлайн-трансляция с места событий Захват заложников в Луцке: что происходит на месте

Правоохранители заломили руки мужчине, он пытался приблизиться к месту инцидента. Мужчина кричал: "Не трогайте меня, там моя жена". Сейчас с ним работает психолог.

Мужчину остановили / фото с телеграм-канала Teza

Заметим, что заложниками Максима Плохого стали мужчины, женщины, 15-летний ребенок и беременная. Около 19:00 людям удалось передать питьевую воду. Террорист рассказал журналистам, что в автобусе есть раненый, а заложники находятся в плохом состоянии.

Сейчас утверждать, что в автобусе есть раненый, нельзя. Ведь об этом заявил только сам террорист.

Злоумышленник отпустит заложников, когда выполнят его требования. В частности все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".