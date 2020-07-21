Терорист, який назвав себе Максимом Плохим, взяв у заручники автобус із близько 20 людьми 21 липня у Луцьку. Люди перебувають у заручниках від 9:30 ранку. Один із чоловіків спробувати пробратися до захопленого транспорту, але йому не вдалося.

Відчайдушного чоловіка зупинили поліцейські, повідомляє телеграм-канал Teza.

Онлайн-трансляція з місця події Захоплення заручників у Луцьку: що відбувається на місці

Правоохоронці заламали руки чоловіку, він намагався наблизитися до місця інциденту. Чоловік кричав: "Не чіпайте мене, там моя дружина". Наразі з чоловіком працює психолог.



Чоловіка зупинили / Фото з телеграм-каналу Teza

Зауважимо, що заручниками Максима Плохого стали чоловіки, жінки, 15-річна дитина та вагітна. Близько 19:00 людям вдалося передати питну воду. Терорист розповів журналістам, що в автобусі є поранений, а загалом заручники перебувають у поганому стані.

Наразі стверджувати, що в автобусі є поранений, не можна. Адже про це заявив лише сам терорист.

Зловмисник відпустить заручників, коли виконаються його вимоги. Зокрема усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".

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