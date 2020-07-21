Чоловік однієї із заручниць намагався пробратися до автобуса у Луцьку: фото
Терорист, який назвав себе Максимом Плохим, взяв у заручники автобус із близько 20 людьми 21 липня у Луцьку. Люди перебувають у заручниках від 9:30 ранку. Один із чоловіків спробувати пробратися до захопленого транспорту, але йому не вдалося.
Відчайдушного чоловіка зупинили поліцейські, повідомляє телеграм-канал Teza.
Онлайн-трансляція з місця події Захоплення заручників у Луцьку: що відбувається на місці
Правоохоронці заламали руки чоловіку, він намагався наблизитися до місця інциденту. Чоловік кричав: "Не чіпайте мене, там моя дружина". Наразі з чоловіком працює психолог.
Чоловіка зупинили / Фото з телеграм-каналу Teza
Зауважимо, що заручниками Максима Плохого стали чоловіки, жінки, 15-річна дитина та вагітна. Близько 19:00 людям вдалося передати питну воду. Терорист розповів журналістам, що в автобусі є поранений, а загалом заручники перебувають у поганому стані.
Наразі стверджувати, що в автобусі є поранений, не можна. Адже про це заявив лише сам терорист.
Зловмисник відпустить заручників, коли виконаються його вимоги. Зокрема усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
- 21 липня близько 9:30 терорист, який назвав себе Максимом Плохим, зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати.
- В автобусі близько 20 людей, серед них – діти та вагітна жінка.
- На місці працює поліція та глава МВС Арсен Аваков.
- Вже є перші результати переговорів, терорист дозволив принести людям воду.
- Станом на 20:40 вже троє людей покинули автобус. Спецоперація триває.